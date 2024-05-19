عاجل.. «رياح واضطرابات شديدة».. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر لعدة أيام، ورغم ذلك سيحدث انخفاض ملحوظ في الليل مقارنة بدرجات الحرارة نهارًا، مع زيادة نشاط حركة الرياح، التي ستؤدي إلى اضطرابات شديدة في حركة الملاحة البحرية، لذا يجب الانتباه خلال الأيام القادمة.

وأوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموجة الحارة مستمرة لعدة أيام، وهناك طقس شديد الحرارة، على جميع مناطق الجمهورية، وستصل درجة الحرارة العظمى غدًا، على منطقة القاهرة الكبرى، ما بين 37 و39 درجة، أما على محافظات الوجه القبلي وبالتحديد الصعيد ستتراوح بين 43 و44 درجة.

طقس شديدة الحرارة في النهار

ويسود طقس شديدة الحرارة في النهار، أما في الليل يختلف الأمر كثيرًا، إذ تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 24 درجة ليلًا، أما في الصعيد 27 درجة ليلًا، بحسب «القياتي».

استمرار الاضطراب في الملاحة البحرية

وتشهد البلاد كتلا صحراوية ومرتفعا جويا، خلال الفترة القادمة، تؤدي إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مع زيادة نشاط رياح على غالبية محافظات الجمهورية، مع استمرار الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وفقًا لعضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.