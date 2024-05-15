«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية في ثلاث مواني كبيرة بسبب سرعات الرياح التي ستصل لـ70 كيلومترا في الساعة.

اضطراب الملاحة البحرية اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى أن كل من خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، تشهد حالة من حالات عدم الاستقرار وارتفاع الأمواج لنحو 5 أمتار، بسبب نشاط الرياح الشمالية الشرقية التي تصل سرعاتها لـ70 كيلومترا في الساعة، مما يعرقل الملاحة البحرية على تلك المناطق في حالة الطقس اليوم الأربعاء.

الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وعن حالة الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط، ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، بسبب هدوء نشاط الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر.

وعن حالة البحر الأحمر كما اكدت هيئة الأرصاد الجوية، ستكون حالته مضطربة، واتجاه الرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3.5) متر.