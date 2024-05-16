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وزير الخارجية التونسي: لم ندخر جهدا في وضع حد لحرب الإبادة الجماعية بغزة

كتب:

منتصر سليمان
05:40 م | الخميس 16 مايو 2024
وزير الخارجية التونسي  نبيل عمار

وزير الخارجية التونسي  نبيل عمار

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، إن تونس لم تدخر جهدًا في التجاوب مع كل الأفكار والمبادرات الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية وإعلائها على كل اعتبارات أخرى فى ظل الوضع الفارق والاستثنائي الذي تمر به منطقتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسبل وضع حد للاستعمار العنصري ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قائلًا: «قد عبرت تونس منذ البداية عن موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف».

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