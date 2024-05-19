تداول 11 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر تواجد 9 سفن على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و821 شاحنة، و100 سيارة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و437 شاحنة، و97 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و384 شاحنة، و3 سيارات.

تداول 6 آلاف طن بضائع في ميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «سينا» و«الرياض»، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية1»، وغادرت ثلاث سفن هي «الرياض» و«أمل» و«سينا».

وفي ميناء نويبع، تم تداول 6 آلاف طن بضائع، و477 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن، هي «بريدج»، و«كوين نفرتيتىي» و«أيلة» و«آور»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3060 راكبا بموانيها.