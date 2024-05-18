سيول ورياح في المملكة السعودية.. هل تصل أمطار الخليج إلى مصر؟

أمطار غزيزة وسيول تتعرض لها بعض المناطق في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وجازان، وتمتد إلى المدينة المنورة وفقا لما ذكره مركز الأرصاد الوطني السعودي، ما أثار تساؤلا.. هل تصل أمطار الخليج إلى مصر؟.

وصول أمطار الخليج لمصر

قال الدكتور «محمود القياتي»، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر لن تتأثر بأمطار وسيول المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر تكون مختلفة تماما عن الكتل الهوائية التي تؤثر على المملكة.

وتابع «القياتي»، أن مصر تتأثر بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع كتل قادمة من مناطق صحراوية، تكون درجات حرارته مرتفعة.

مشيرا إلى الأمطار تستمر في المملكة بداية من اليوم حتى الأربعاء القادم، وتكون ما بين متوسطة وغزيرة، بينما تشهد حالة الطقس في مصر ارتفاعا في درجات الحرارة تصل لـ 39 درجة مئوية.

حالة طقس الغد

من المتوقع أن تستمر الموجة شديدة الحرارة على البلاد غدا الأحد، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تترواح سرعة الرياح بين 40 و 60 كم/س، كما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و 3.5 متر.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين، لتجنب الإصابة بالاحتباس الحراري وضربات الشمس.