أمطار غزيرة وسيول في السعودية حتى الأربعاء المقبل.. وتحذير من الدفاع المدني

موجات أمطار غزيرة وسيولة من المتوقع أن تتعرض لها مناطق متعددة في المملكة العربية السعودية، إذ توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقريره، عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، من السبت حتى الأربعاء المقبل.

أمطار وسيول على مكة والمدينة وجازان وعسير

وتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن مناطق في السعودية تشهد أمطارا غزيرة وسيولا وتؤدي الأمطار في السعودية إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة وتمتد إلى المدينة المنورة خاصة الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المنطقة.

كما تتسبب الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في الحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، ونجران، والمنطقة الشرقية، محذرة من شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك وخاصة الساحلية منها.

الدفاع المدني تدعوا للحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة

وفي سياق متصل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، مؤكدة أنه بسبب وجود اضطرابات في بعض مناطق السعودية تشمل أمطار غزيرة وسيول مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة على حياة الأفراد.

وشددت مديرية الدفاع المدني السعودية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.

مكة والمدينة تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة

وذكرت مديرية الدفاع المدني في السعودية أن أمطار غزيرة وسيول ستكون في منطقة مكة المكرمة والتي ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل هذه الموجات مناطق الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية والخرمة والمويه.

وأشارت مديرية الدفاع المدني السعودية أن أمطار غزيرة وسيول في منطقة الرياض والتي ستشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، مشددة على أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وجازان وحائل والقصيم.