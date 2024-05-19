انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

انطلقت، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2023 - 2024، حيث استقبلت 343 لجنة امتحانية بـ3 قطاعات بالمحافظة 61 ألفا و319 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية.

تجهيز أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية داخل كنترولات

وانتهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، من تجهيز أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الخاصة بالشهادة الإعدادية العامة، وهي «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول»، حيث يضم قطاع كفر الشيخ 124 لجنة، ويضم قطاع دسوق 122 لجنة بينما يضم قطاع الحامول 97 لجنة، فيما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 439 طالب وطالبة.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

وأعلنت المديرية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغُرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات، في ظل تعاون وعقد بروتوكولات مع مديرية الأمن، ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وإشراف ومتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.