انطلاق موسم حصاد تقاوي القمح بالمزرعة البحثية في جامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، موسم حصاد تقاوي القمح بالمزرعة التدريبية البحثية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومقرها الحرم الجامعي الجديد.

حصاد نوعية القمح سدس 12

وتفقد رئيس الجامعة، أعمال الحصاد والدراس لمحصول القمح صنف تقاوي معتمد «سدس 12» المزروع على مساحة 20 فدانا بالمقر الجديد، مثمناً دور مزارع الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، من خلال ما توفره من مصادر غذائية من الإنتاج الحيواني والداجني، مما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي وسد احتياجات المجتمع، ويتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأيضاً ما تنتجه من أصناف من المحاصيل الزراعية الأفضل جودة والأعلى إنتاجية بسعر التكلفة، والتي تتميز بتحملها درجات الحرارة المرتفعة وتتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

تقاوي القمح المحسنة

وقال الدكتور «النعماني»، في بيان، إن تقاوي القمح المحسنة تلقي اقبالا شديدا من المزارعين لتميزها وجودة إنتاجها، موجهاً الشكر لقيادات الكلية على مجهوداتهم الملحوظة للارتقاء بمزارع الجامعة، واستحداث الطرق والأساليب العلمية والتقنيات الفنية المتطورة لتحقيق طفرة إنتاجية على كافة مستويات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية التى تقدم لرفع كفاءة المزارعين والعاملين بالمجال الزراعي من أبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح تمتد على نحو 45 فدانا، مقسمة إلى 20 فدان تقاوي قمح سدس 12 بمزرعة مقر الجامعة الجديد، و25 فدان تقاوي قمح، منها 15 فدان قمح جيزة 11، و10 أفدنة قمح جيزة 171 بمزرعة الكوثر.