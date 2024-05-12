9 محافظات تشارك في احتفالية «يوم حصاد القمح» بالبحيرة

شاركت 9 محافظات في احتفالية يوم حصاد القمح في قرية الظافر التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، تحت عنوان «الغذاء للمستقبل.. مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري».

احتفالية يوم حصاد القمح في البحيرة

وتضمنت فعاليات الحفل، إلقاء الضوء على نماذج نجاح المزارعين المشاركين في المشروع الذي يعتمد على زراعة القمح على طريقة المصاطب، بالإضافة إلى الاعتماد على الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية لمحصول القمح، من خلال مشاركتهم في المشروع.

وأشار المدير التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنشأت 5 صوامع في 4 محافظات كنموذج للأراضي المشاركة في المشروع.

زيادة إنتاجية القمح

ومن جهته أشاد شين جونس، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقصص النجاح المعروضة والتطور الذي حققه المشروع في خطواته، مشيدا بتأثيره الإيجابي على مزارعي القمح الصغار من حيث تقليل نسبة الفاقد وارتفاع الإنتاجية بشكل ملحوظ.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الجمعيات الزراعية والمشاركين في المشروع، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الفعالة في نجاح هذه المبادرة الرائدة في مختلف المحافظات.