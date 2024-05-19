إليسا تحيي حفلا غنائيا بمشاركة آدم في عيد الأضحى.. اعرف الموعد

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة الفنان آدم، وذلك احتفالاً بأعياد الأضحى، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت 22 يونيو في أحد أماكن السهر في لبنان.

إليسا تحيي حفلا غنائيا بمشاركة آدم

وطرحت الفنانة إليسا مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم أنا سكتين، يضم 12 أغنية كاملة، من بينها «أنا سكتين، وشو كان بيمنعك، والنظرة الأولى، والعقد، ومن أول السطر، وحلالي»، وعدد آخر من الأغاني التى تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء، من بينهم نادر عبد الله، وأيمن بهجت قمر، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى.