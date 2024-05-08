إليسا تطرح ألبومها الجديد على جميع المنصات الموسيقية

كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عن طرح ألبومها الجديد على جميع المنصات الموسيقية.

وأعلنت إليسا من خلال صفحتها الشخصية على «فيسبوك» عن طرح ألبومها الجديد، وكتبت: «أنا سكتين، النظرة الأولى، وحلالي من ألبومي الجديد، واسمعوا الألبوم على جميع المنصات الموسيقية».

ألبوم إليسا الجديد «أنا سكتين»

وطرحت الفنانة إليسا، أمس، ألبوما جديدا يحمل اسم أنا سكتين على تطبيق «يوتيوب»، ويضم هذا الألبوم 12 أغنية جديدة، وهما: «أنا سكتين، والنظرة الأولى، ومن أول السطر، وبتمايل على البيت، وفرحانة معاك، ونظرات، والعقد، وحظي ضحكلي، وحلالي، وكلو وهم، وشو بيمنعك، وخوليو وفيروز».

حفلات إليسا

يذكر أن الفنانة إليسا نظمت حفلا غنائيا الشهر الماضي في لوس أنجلوس، وحضر مجموعة كبيرة من الجمهور، لسماع باقة من الأغاني المميزة، التي قدمتها إليسا على المسرح، كما أن الحفل الآخر كان بمسرح ميامي.