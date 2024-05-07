إليسا تطرح ألبومها الجديد «أنا سكتين».. من 12 أغنية

طرحت الفنانة إليسا، ألبوما جديدا بعنوان «أنا سكتين» عبر «يوتيوب»، ويتضمن 12 أغنية هي «أنا سكتين، فرحانة معاك، النظرة الأولى، من أول السطر، نظرات، العقد، بتمايل على البيت، حظي ضحكلي، خوليو وفيروز، حلالي، كلو وهم، شو بيمنعك».

أغنية «أنا سكتين» كلمات الشاعر عبدالله نادر، ألحان تامر عاشور.

تبرع إليسا بفستانين لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

يذكر أن الفنانة إليسا تبرعت مؤخرًا بفستانين، من خلال مزاد لصالح مؤسسة «راعي مصر» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ودخل فستان إليسا في مزاد خيري بحفل الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر بولاية نيو جرسي الأمريكية.

حفل إليسا وأحمد سعد

كما أحيت إليسا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الفنان أحمد سعد، بحضور 3500 من الجالية المصرية.