جمهور السوشيال ينتقد طريقة رقص إليسا في حفلها بميامي الأمريكية

بفستان أسود قصير مثير، طلت المطربة اللبنانة إليسا على جمهورها في حفل غنائي أقيم بولاية ميامي الأمريكية، وأدت خلال الحفل حركات استعراضية على المسرح، ما دفع جمهور منصات التواصل الاجتماعي إلى انتقاد طريقة رقصها.

إحياء إليسا 3 حفلات غنائية بأمريكا

أحيت المطربة اللبنانية إليسا 3 حفلات غنائية في أثناء تواجدها بأمريكا، الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، وحفلها الثاني في لوس أنجلوس، في حين كان حفلها الثالث أمس الجمعة بولاية ميامي، والذي أطلت خلاله على جمهورها بفستان أسود قصير يُبرز جمالها وأنوثتها.

ولاقت الحركات الاستعراضية والراقصة التي أدتها إليسا خلال حفلها بولاية ميامي، هجوما واسعا من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر كثير منهم عن رفضهم ظهورها بهذا الشكل وتأديتها لمثل تلك الحركات «الراقصة».

الحديث عن حمل إليسا

وعلى الرغم من حديث المطربة اللبنانية إليسا سابقًا عن عدم زواجها، إلا أن إطلالتها في حفلها الغنائي بميامي أوحت للبعض من جمهورها بأنها حامل؛ بسبب ظهورها ببطن كبيرة بعض الشئ، فكتب أحد رواد الـ«سوشيال ميديا»: «حامل يعني؟!»، وكتب آخر: «طمنينا صبي أو بنت؟».