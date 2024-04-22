إليسا تتبرع بفستانين لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال مزاد خيري

تبرعت الفنانة إليسا بفستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها، وذلك بمزاد لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ودخل فستانا إليسا في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم، بولاية نيو چيرسي الأمريكية.

وأحيا الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ولبلبة يتبرعون بمقتنياتهم

وتضمن الحفل مزادًا خيريًا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا، ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز الذي تبرع بالطربوش الذي ظهر به في فيلم كيرة والجن، والشال الذي ظهر به في فيلم بيت الروبي، والفنانة لبلبة وزوجة الفنان جورج سيدهم وأحمد حلمي.