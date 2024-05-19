رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

كتب:

انتصار الغيطانى
11:00 ص | الأحد 19 مايو 2024
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، الليلة، تحت قيادة الحكم كريس كافنا.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة، فهي ستقام في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد حيث يطلق الحكم كريس كافنا صافرة البداية، في حين تذاع المباراة في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

وعن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون الليلة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، فسيتم نقلها عبر قناة bein sport hd 1، إذ إنّ قنوات «بي إن سبورتس»، صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

يذكر أنّ فريق ليفربول ضمن المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، للموسم المقبل، بعد أن احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة.

اقرأ المزيد:

طريقة مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي مجانا

تحرك سري في ليفربول بسبب محمد صلاح.. ماذا يحدث داخل قلعة أنفيلد؟

رد فعل غير متوقع من أسطورة ليفربول عن إمكانية رحيل صلاح للدوري السعودي

103 ملايين جنيه إسترليني تضع ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح.. ما القصة؟
بقلم انتصار الغيطانى