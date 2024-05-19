يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، الليلة، تحت قيادة الحكم كريس كافنا.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة، فهي ستقام في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد حيث يطلق الحكم كريس كافنا صافرة البداية، في حين تذاع المباراة في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

وعن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون الليلة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، فسيتم نقلها عبر قناة bein sport hd 1، إذ إنّ قنوات «بي إن سبورتس»، صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

يذكر أنّ فريق ليفربول ضمن المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، للموسم المقبل، بعد أن احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة.