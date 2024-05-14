رد فعل غير متوقع من أسطورة ليفربول عن إمكانية رحيل صلاح للدوري السعودي

رد فعل غير متوقع من أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، ومدرب فريق الاتفاق السعودي ستيفين جيرارد، حين سئل عن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب المصري في يوليو 2025.

حضر أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق ستيفين جيرارد مؤتمرًا صحفيًا بالسعودية، رفقة المدافع الانجليزي السابق ريو فيردناند، وإيمينالو المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفيين.

قام فيردناند بسؤال «إيمينالو» عن إمكانية لعب محمد صلاح بالدوري السعودي بالانتقالات الصيفية الحالية، في تلك اللحظة تدخل ستيفن جيرارد، وقال ضاحكًا: «لا سيبقى في ليفربول».

تلك الأحاديث كانت مع ارتباط اسم اللاعب المصري محمد صلاح بنادي اتحاد جدة السعودية، بحسب ما نشرته بعض التقارير الإنجليزية، خاصة بعد المشاكل التي حدثت بين الجناح المصري ومدربه الألماني يورجن كلوب، حيث إن عقد اللاعب سينتهي في الانتقالات الصيفية لعام 2025.

ستيفن جيرارد يتحدث عن الدوري السعودي

وتطرق أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد للحديث عن الدوري السعودي خلال المؤتمر، موضحًا أن الجميع هناك يتطلعون إلى مواصلة النمو، وتطوير الدوري لمنافسة البطولات الأوربية مثل إيطاليا وإسبانيا.

خلال معرض «FUTURES GREAT» الذي تحتضنه العاصمة الرياض النجم الانجليزي ريو فيردناند يسأل المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفيين مايكل إيمينالو «هل سيأتي محمد صلاح »



- ستيفين جيرارد يقاطع وهو يضحك : «سيبقى». pic.twitter.com/n6sMCGk9sU — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 14, 2024

ستيفين جيرارد تحدث أيضًا عن فريق الاتفاق السعودي الذي يدربه، موضحًا أنه يعمل على تطور فريقه من خلال إبرام صفقات جيدة في سوق الانتقالات القادم.

مساهمات صلاح التهديفية هذا الموسم

ويذكر أن محمد صلاح سجل هذا الموسم 18 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لصناعته 10 أهداف أخرى، ليحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، والمركز الثالث في قائمة الأكثر صناعة في الدوري.