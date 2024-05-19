أسعار الفاكهة اليوم الأحد 19-5-2024 في الأسواق.. مستقرة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق استقرارًا كبيرًا، منذ صباح اليوم الأحد 19-5-2024 بالأسواق المحلية، لكن دائما ما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى بحسب الجودة أو النوع المباع وفقًا لآخر التحديثات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الأحد وفقا لأسعار سوق العبور، وتراوح سعر العنب الأصفر بين 25 - 35 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأحمر

يتراوح سعر العنب الأصفر اليوم بين 25 - 35 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح المصري

يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الأحد ، ما بين 15 - 35 جنيهًا.

سعر التفاح الأمريكاني

يتراوح سعر التفاح المصري اليوم الأحد بين 60 - 100 جنيه.

سعر التفاح جولدن

يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.

سعر التفاح سوري لبناني

يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.