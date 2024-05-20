تستمر 3 أشهر.. دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة عن «تعليم لغة الإشارة»

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، بالتعاون مع الإدارة العامة للوعي الأثري، ومركز أبليتي للدراسات والتدريب، و قطاع المتاحف متمثل في المتحف المصري بالتحرير، عن عقد دورة تدريبية بعنوان «تعليم لغة الإشارة (المستوى الأول)»، على أن يكون موعدها يوم الخميس من كل أسبوع بداية من يوم 6 يونيو المقبل ولمدة 3 أشهر، في قاعة محاضرات المتحف المصري بالتحرير.

شروط التقديم

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على العاملين بالوزارة كافة، إنه يشترط فى المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «تعليم لغة الإشارة (المستوى الأول)»، أن يكون من العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، على ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

السبت المقبل آخر موعد للتقديم

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه على الراغبين في حضور الدورة التدريبية «تعليم لغة الإشارة (المستوى الأول)»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الإستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه السبت المقبل.