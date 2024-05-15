وزير السياحة يترأس اجتماع «المتحف الكبير»: تضاعف حجم الإيرادات 5 مرات خلال عامين

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، لافتة إلى أنّ الوزير تحدث بإيجاز عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار، وما يتم لتعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس والتي شهدت زيادة بمقدار 5 مرات خلال عاميين ماليين.

وأكد عيسى أنّ ذلك يساهم في زيادة قدرة المجلس على أداء دوره نحو توفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على الحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، والذي يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

تطوير عدد من المواقع الأثرية والمتاحف

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ وزير السياحة والآثار أشار خلال الاجتماع إلى تطوير التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف كمرحلة أولى، وإطلاق منظومة للمدفوعات الرقمية غير النقدية وتطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية ببعض المواقع والمتاحف، ورقمنة شراء تذاكر الدخول إلكترونيا.

ولفت إلى أنّه لا زال هناك طموحا أكبر لاستكمال مزيد من الإصلاح المالي بالمجلس خلال الفترة المقبلة وتطوير بعض الوظائف والمهام منها الموارد البشرية HR، والتحول الرقمي ونظم المعلومات IT، والتسويق، وإدارة العمليات والتشغيل.

واستعرض الوزير أبرز مستجدات مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري وخاصة في ظل التحرك السريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، مشيرا إلى أنّ صناعة السياحة في مصر أثبتت أنّها تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة التي قد تلاحقها حيث حققت نموا في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها رغم هذه الأحداث، مهنئا القطاع الخاص المصري على جهوده في تحقيق الأداء.

مشروع المتحف المصري الكبير

وعن المتحف المصري الكبير، أكد الوزير الدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به مشروع المتحف المصري الكبير لدى الدولة، مشيرا إلى الاجتماع الأخير الذي عقده وترأسه رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جاهزية وتطورات موقف الأعمال بالمتحف وتطوير المنطقة المحيطة به، واستعدادات الافتتاح.

كما تحدث عن أنّه بالتزامن مع ذلك ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير في التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة والذي يعد نقلة نوعية تاريخية بها، لافتا إلى أنّه بنهاية شهر يونيو المقبل سيتم بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد الموجود على طريق الفيوم، وسيتم افتتاح مركز الزوار الجديد بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أنّ كل الجهود التي تتم في منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ستعتبر بداية انطلاق حقيقية لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي، موجّها الشكر وزير الطيران على ما يقوم به من جهود في هذا الشأن بما يساهم في تطوير صناعة الطيران في مصر.

وأوضح أنّ منتجات الـShort City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نموا في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة.

ومن جانبه، أشار اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، سير العمل وجاهزية التشغيل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وبناء على توجيهات الوزير والمتابعة المستمرة والدقيقة له للانتهاء من الأعمال بالمتحف، مستعرضا آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمتحف، وكذلك بدء الدولة المصرية في التجهيز والاستعداد لفعالية الافتتاح الرسمي للمتحف.

وعن جاهزية التشغيل، أوضح اللواء عاطف مفتاح أنّه تم التشغيل الفعلي لمجموعة من المناطق منها ساحة انتظار إيجوث 1، ومبنى التذاكر والدخول، وميدان المسلة المعلقة والحدائق، والمنطقة التجارية، والبهو والدرج العظيم، ومدرجات الانتظار الخلفية، ومطعم الأهرامات السياحي، وأنظمة ICT، إلى جانب جاهزية التشغيل قبل إطلاق موعد الافتتاح لكل من قاعة الملك توت عنخ آمون، وقاعات العرض المتحفي، ومتحف مراكب الملك خوفو، ونظام التذاكر لمناطق الانتظار، وجار الانتهاء من كل منطقة انتظار إيجوث 2، والأعمال المستجدة بمركز الترميم وهي مناطق لا تعوق التشغيل.

وشهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، وجرى استعراض ومناقشة بعض مستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والتطرق لمناقشة بعض المقترحات التي تساهم في تعزيز دور والمسؤولية المجتمعية للمتحف في نطاق المنطقة المحيطة.

كما جرى عرض ومناقشة الموقف المالي وموازنة هيئة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2023-2024، ونتائج اجتماع لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية للمجلس والمُشكلة بقرار مجلس الإدارة لتحقيق مستهدفات الحوكمة والمراجعة للمجلس للخروج بالتوصيات التي تعرض على أعضاء مجلس الإدارة إنجارا للوقت.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وجّه الشكر خلال الاجتماع للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، على ما قدمه خلال الفترة التي تولي فيها المسؤولية.