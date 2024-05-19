«DMC» تبرز عدد الوطن عن «توطين الصناعة المصرية»

عرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «دي إم سي»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بالصناعة وزيادة الصادرات بعنوان «مدبولي: نسعى لإحداث طفرات بالصناعة وزيادة الصادرات ».

وقال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاء، تفقد أمس مجموعة من المصانع في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، ثم انتقل إلى المنطقة التكنولوجيا والطاقة حيث التقى عددا من الباحثين وطلاب المدارس، حيث جرى نقاش موسع مع العاملين في المصانع أو الباحثين والطلاب في المنطقة التكنولوجية.

تنمية الصناعة المصرية

وأضاف أحمد، أنّ رئيس الوزراء تحدّث عن مجموعة من المحاور المهمة لتطوير وتنمية الصناعة المصرية وفق خطة الدولة لعام 2030، موضحا أنّ الدولة تستهدف صادرات بإجمالي 145 مليار دولار بحلول 2030، والصادرات المصرية الآن وصلت إلى رقم 53 مليار دولار.

زيادة توطين الصناعة المصرية

وأشار إلى أنّ المستهدف يتحقق من خلال زيادة توطين الصناعة المصرية عن طريق جذب استثمارات جديدة والتغير في بيئة العمل والتعليم، فيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية وجامعات الفنية الحديثة، ما ينعكس على الصناعة المصرية والاهتمام بالبحث العلمي لأنه يمثل أمر مهم جدا في تطوير الصناعة المصرية.