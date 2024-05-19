الحالة الصحية للفنان جلال الزكي بعد تعرضه لحادث سير.. يعاني من كسور متفرقة

استقرت الحالة الصحية للفنان جلال الزكي، بعد تعرضه لحادث سير خلال الأيام الأيام الماضية، وقال مصدر مقرب من العائلة لـ«الوطن»، إنّ حالته الصحية تحسنت بشكل كبير، ولكن مازال يعاني من كسور في جسده إثر الحادث، وجرى نقله إلى غرفة عادية، ومن المقرر خروجه من المستشفى خلال الأيام المقبلة بعد استقرار حالته الصحية.

جلال الزكي يتعرض لحادث سير

وتعرض الفنان جلال الزكي لحادث سير، أمس الجمعة، أثناء عودته على الطريق الصحراوي بعد الانتهاء من تصوير أحد أعماله الفنية، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

زوجة الفنان جلال زكي توجه رسالة لمتابعيه

ووجهت زوجته الفنانة نسمة عبدالعزيز رسالة شكر لكل من سأل على زوجها، قائلة «شكرًا لكل اللي بيسأل على جلال الزكي.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. الحادث كان كبير، ولكن الحمد لله ربنا أكبر».

وتابعت نسمة عن حالته الصحية: «جلال حالته كويسة ومستقرة وواعي.. طبعًا فيه إصابات ولكن الحمد لله من قبل ومن بعد، شكرًا لكل اللي بيحاول يكلمنا عشان يطمن عليه».

آخر ظهور للفنان جلال زكي

وكانت آخر أعمال الفنان جلال الزكي، مشاركته في مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني 2024، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقدم خلاله شخصية تتسم بمعالم الشر، وكانت مواجهته الدائمة خلال الأحداث مع عرب السويركي، الذي جسده الفنان أحمد العوضي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.