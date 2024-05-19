احذر 6 علامات مبكرة تدل على إصابتك بالسكر.. متى تذهب إلى الطبيب؟

الإصابة بمرض السكر تحدث بسبب تراجع قدرة الجسم على إفراز هرمون الإنسولين بفعالية، ما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع «healthline» الطبي، وهناك عدة علامات مبكرة تظهر على الجسم تخبرك بأنك مصاب بالسكري، وينبغي عليك التوجه للكشف الفوري.

يقول الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري أمراض السكر والباطنة العامة، أن هناك نوعين لمرض السكري، هما سكر النوع الأول الذي غالبًا ما يُصاب به المريض في مرحلة طفولته، ويحتاج لتناول جرعات الأنسولين يوميًا وتشكل نسبة الإصابة به حوالي 10% من مرضى السكر، وسكر النوع الثاني وهو الأكثر شيوعًا، ويحدث عادة نتيجة السمنة المرتبطة بالعادات الغذائية الخاطئة، كالإفراط في تناول السكريات والدهون غير الصحية.

ويضيف عبد الوهاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك عدة علامات مبكرة تخبرك بأنك مريض سكر، تختلف شدتها من مريض لآخر، هي كالتالي:

الشعور الدائم بالجوع والعطش

إذا كنت تشعر بالجوع والعطش بشكل دائم، فقد تكون مصابًا بالسكر، لأن مريض السكر لا يحصل على الطاقة اللازمة من الطعام الذي يتناوله، ما يشعره بالرغبة الدائمة في تناول مزيد من الطعام والماء.

كثرة التبول

عند الإصابة بارتفاع سكر الدم، تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق تصفيته من الدم، من خلال التبول بكثرة خاصة في الليل.

تشوش الرؤية

يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى حدوث تشوش في الرؤية، نتيجة تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين.

بقع زرقاء في الجلد

ظهور بقع زرقاء في الجلد من العلامات المُبكرة للإصابة بمرض السكر، وعادة ما تتكون تلك البقع على الرقبة والفخذين.

الشعور بالتعب والإرهاق

يؤثر مرض السكري على مستوى الطاقة في الجسم، إذ يجعله يشعر دائمًا بالكسل والخمول والتعب، لأن السكر لا ينتقل بشكل كاف إلى خلايا الجسم.

وخز أو تنميل في اليدين والقدمين

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم، إلى الشعور بالألم والوخز في اليدين والقدمين، لأن السكر يؤثر بشكل سلبي على الأعصاب.

ويؤكد استشاري أمراض السكر، أهمية خضوع المريض للكشف الفوري وإجراء التحاليل اللازمة، بعد ملاحظة ظهور تلك العلامات، للحصول على العلاج المناسب والتحكم في مستوى سكر الدم قبل تفاقم الوضع وحدوث مضاعفات.