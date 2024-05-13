فحص 13 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في 3 سنوات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن فحص 13 مليونًا و297 ألفًا و140 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى 07 مايو 2024.

المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية

وذكر المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أوضح أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.