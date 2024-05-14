لو بتعمل «دايت».. 5 وصفات لحلويات خالية من السكر

الاستغناء عن السكر في النظام الغذائي الذي يتبعه البعض إما للتخسيس أو بسبب حالات مرضية، لا يعني الحرمان تماما من كل أصناف الحلويات، فلحسن الحظ يمكن تحضير عدة أطباق شهية منها دون الحاجة إلى السكر لإكسابها ذلك المذاق المميز، وفي السطور التالية نستعرض طرق تحضير بعض الحلويات التي لا يدخل في مكوناتها السكر.

حلويات دون سكر

توجد الكثير من البدائل الصحية للسكر مثل العسل وبعض الفواكه ذات التركيزات العالية من «الفركتوز» ويمكن الاستفادة منها في صنع عدة أصناف من الحلويات، فبحسب موقع «eating well» يمكن إعداد الحلويات التالية دون الحاجة إلى السكر:

1. كوكيز الشوفان النباتي

لا تحتاج هذه الحلوى غير ساعة وربع حتى تكون جاهزة للتناول بعدما تخرج بشكلها الجذاب وقوامها الطري الذي يمكن الحصول عليه من هذه المكونات:

- كوب شوفان سريع الطهي.

- كوب دقيق.

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- ثمرتا موز.

- ثلاث ملاعق من الزبدة.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- نصف كوب من الزبيب أو التمر المهروس.

طريقة التحضير

- تسخين الفرن إلى 350 درجة قبل وضع الصينية.

- مزج الشوفان والدقيق اللوز مع القرفة والملح في وعاء متوسط ​​الحجم.

- يُهرس الموز مع الزبدة والفانيليا في وعاء كبير حتى يصبح الخليط كريميًا وممتزجًا بشكل جيد.

- إضافة المكونات الجافة مثل الزبيب أو التمر إلى خليط الموز ثم التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

- لف ملاعق كبيرة من العجين على شكل كرات ومن ثم وضعها على صينية مسطحة.

- الضغط بالشوكة على كل قطعة حتى تتسطح قليلاً.

- تغطية الصينية بورق السوليفان ثم وضعها في الفرن.

- تصبح الحلوى جاهزة للتناول بعد حوالي ساعة وربع.

2. كرات التمر والتفاح

تعتبر هذه الوجبة الخفيفة مثالية للتغلب على شعور الجوع والخمول الذي يداهمك قبل موعد الغداء، لذلك يمكن تسميتها بكرات الطاقة، بفضل احتوائها على نسبة عالية من السكريات الموجودة بالفاكهة، ويمكن تحضيرها بعد توفير المكونات الآتية:

- كوب تمر مهروس.

- نصف كوب من قطع التفاح.

- نصف كوب من الزبدة.

- نصف كوب من الشوفان المطحون.

- نصف كوب من اللوز (حسب الحاجة).

- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير

- ينقع التمر في وعاء صغير من الماء الساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى يلين.

- تمزج المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

- يتم تشكيل الكرات من الخليط وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك ويمكن تناولها.

3. المانجو المشوي

قد تتعجب من فكرتها لكن مذاقها اللذيذ وطريقة تحضيرها البسيطة سوف تشجعك على تجربة صنعها في المنزل خاصةً أنها لا تحتاج إلى كثير من المكونات لتحضيرها، كل ما عليك فعله هو تقطيع المانجو إلى شرائح وترتيبها كما بالشكل عند وضعها في صينية وتركها لمدة 8 إلى 10 دقائق في الفرن حتى تحصل على اللون الذهبي.

4. تارت الكرز

تعتبر من الحلويات اللذيذة الخالية من السكر وتشتمل على عدة فواكه منها الموز والكريز، ويمكن تحضيرها عن طريق توفير المكونات التالية:

- نصف كوب موز مهروس.

- كوب من الكرز.

- كوبان من الحليب.

طريقة التحضير

- مزج المكونات مع بعضها حتى نحصل على القوام الكريمي.

- يوضع الخليط في الفريزر لمدة نصف ساعة.

- قبل أن يتجمد تماماً يتم صنع كرات من الخليط.

5. دونات التفاح

هذه الحلوى بسيطة التحضير تعتبر مُرضية لمرضى السكر ومن يرغبون في التخلص من الوزن الزائد، وتحتاج لتحضيرها المكونات التالية:

- تفاحة.

- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

- 2 ملعقة صغيرة من جوز هند المبشور.

طريقة التحضير

- إزالة قلب التفاح.

- تقطيع التفاحة بالعرض إلى 8 حلقات رفيعة.

- دهن كل حلقة تفاح بالزبدة ثم رشها بجوز الهند.