7 فوائد مذهلة يحققها الصمغ العربي لجسمك.. أبرزها ضبط سكر الدم

الصمغ العربي هو عبارة عن ألياف نباتية قابلة للذوبان في الماء، تستخرج من شجرة الأكاسيا التي تتواجد بكثرة في المناطق الاستوائية وبشكل خاص في السودان، وقد أثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية فائدة الصمغ العربي لعلاج العديد من الأمراض على رأسها ارتفاع ضغط الدم وتنظيم نسبة السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع «healthline» الطبي.

خفض مستويات الكوليسترول الضار

يتكون الصمغ العربي من خليط من السكريات المتعددة والبروتينات، إذ يحتوي على مجموعة متعددة من السكريات المميزة مثل أرابينوز، فضلًا عن احتوائه على مجموعة من المعادن والأملاح والأحماض والإنزيمات، وقد تناول تقرير طبي نُشر بموقع «هيلث لاين»، فائدة الصمغ العربي في تنظيم نسبة السكر في الدم؛ لأنه يعمل على إبطاء امتصاص السكر، فضلًا عن دوره في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت نتائج دراسة نُشرت في مجلة International Journal of Rheumatology عام 2018 أن استخدام الصمغ العربي يُخفف من أعراض التهاب المفاصل وشدته، من خلال تقليل انتفاخ المفاصل والأربطة، كما أشارت دراسة أخرى نشرتها مجلة BMC Hematology عام 2017 أن مطحون الصمغ العربي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد على رفع مستوى مضادات الأكسدة لدى مرضى فقر الدم المنجلي، ما يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية للمصابين بمرض فقر الدم.

الوقاية من الإمساك

يقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن» أن الدراسات العلمية أثبتت كذلك مساهمة الصمغ العربي في تحسين صحة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، بالتالي فهو يعتبر مادة غذائية مهمة للوقاية من الإمساك ومشكلات الهضم.

ويُمكن تناول الصمغ العربي من خلال طحنه جيدًا حتي يصير ناعما، ومن ثم استخدام 50 جراما منه يوميًا أي 4 ملاعق مقسمة على مرتين، ملعقتان صباحا وملعقتان مساء، بحسب الحوفي.