«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية بالمجان في مستشفى النجيلة غدا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة في توفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى الدفع بقافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزى غداً الاثنين، وذلك بالمجان، استمرارا لجهود محافظة مطروح في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مع الوصول إلى كل المناطق وتوفير الدعم الطبي اللازم لتقديم مزيد من الخدمات للمرضى.

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن القافلة تتضمن العديد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، في اطار قوافل الدعم الطبى والعلاجي المجانية التى تنظمها مديرية الصحة بمطروح لدعم وتيسير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

التخصصات الطبية في قافلة النجيلة

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن أعمال قافلة الدعم الطبي والعلاجي تنطلق من مديرية الصحة بمطروح لمستشفى النجيلة المركزي، وتضم العديد من التخصصات الطبية منها أمراض الباطنة العامة، وتخصص الجراحة العامة، وتخصص جراحة العظام، وأمراض الأطفال، والنساء والتوليد، وتخصص تنظيم الأسرة، والرمد، والعلاج الطبيعي، والجلدية، والأسنان، وتغذية الأطفال، وأمراض القلب لمبادرة قلبك أمانة، إضافة إلى تواجد أخصائي التخاطب وتنمية المهارات، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى المترددين بالعيادات الخارجية والتدريب وتبادل الخبرات على رأس العمل.