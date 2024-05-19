أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة.. إليك آخر تحديث

تحرص وزارة الزراعة بشكل يومي على ضخ كميات كبيرة من جميع أنواع اللحوم، والكثير من السلع الغذائية المختلفة، بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السلع نفسها في محلات الجزارة والسوبر ماركت في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

ومن خلال الصفحة الرسمية لمنافذ وزارة الزراعة، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة.

- سعر كيلو لحم كندوز ملبس طازج 330 جنيهًا.

- سعر كيلو مفروم ملبس طازج 300 جنيه.

- سعر كيلو كندوز أحمر طازج 350 جنيهًا.

- سعر كيلو مفروم أحمر طازج 330 جنيهًا.

- سعر كيلو موزة حمراء طازج 355 جنيهًا.

- سعر كيلو شاورما لحم 355 جنيهًا.

- سعر كيلو إنتركوت 370 جنيهًا.

- سعر كيلو بفتيك 370 جنيهًا.

- سعر كيلو عرق فلتو 370 جنيهًا.

- سعر كيلو عرق تربيانكو 370 جنيهًا.

- سعر كيلو كبده إسكندراني 350 جنيهًا.

- سعر كيلو كبده بانيه 350 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا.

أسعار اللحوم المصنعة اليوم

كما تحرص ايضا منافذ وزارة الزراعة، بشكل دائم ومستمرعلى ضخ كميات طازجة من مصنعات اللحوم ، وأسعارها كالتالي:

- سعر كيلو كفته حاتي بلدي سوبر 260 جنيهًا.

- سعر كيلو سجق بلدي سوبر 260 جنيهًا.

- سعر كيلو برجر بلدي سوبر 260 جنيهًا.

- سعر كيلو كفتة أرز بلدي 200 جنيه.

- سعر كيلو حواوشي بلدي سوبر 200 جنيه.