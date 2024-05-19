تفاصيل تطوير منطقة كوبري أبو طبل في منيا القمح بتكلفة 50 مليون جنيه

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على متابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، والعمل على تذليل كل العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أعمال تطوير وتوسعه منطقة كوبري أبو طبل

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تطوير وتوسعه منطقة كوبري أبو طبل والتي تشمل انشاء كوبري القليوبي وكوبري أبو الأخضر وانشاء حوائط ساندة وتغطية 500 متر بترعة المدير وذلك بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه، حيث تعد المنطقة محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

واطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال انشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 مترا، وعرض 10 أمتار، مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

كما تفقد محافظ الشرقية كوبري السيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال به للمساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة، ليؤكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة تساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.

المحافظ يستمع مقترحات المواطنين

التقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

وحرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بمنيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه والمنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

في سياق آخر، تفقد المحافظ لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 بمدارس مركز ومدينة منيا القمح وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.