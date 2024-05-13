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محافظ الشرقية: توريد 551 ألف طن قمح إلى صوامع وأماكن التجميع

كتب:

نظيمة البحرواي
01:00 م | الإثنين 13 مايو 2024
توريد القمح

توريد القمح

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عملية توريد محصول القمح منتظمة ومستمرة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 551962 طنا.

حصاد 384409 فدانًا 

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 384409 فدانًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانًا، مشددًا على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.

أسعار توريد القمح 

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا، والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالتالي: 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 قيراط )، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط.

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بقلم نظيمة البحرواي