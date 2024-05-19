في ذكرى وفاته.. محطات بارزة في تاريخ حسن مصطفى

تحل اليومُ ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى الذي رحل عن عالمنا في التاسع عشر من مايو 2015 تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية والأدوار الكوميدية البارزة، إذ وُلد في 26 يونيو عام 1933 بالقاهرة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفور تخرجه التحق بالعمل في مسرح التلفزيون، وانتقل منه إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، في تقرير تلفزيوني بعنوان «في ذكرى وفاته.. محطات في حياة الفنان الراحل حسن مصطفى».

مسيرة فنية حافلة

وكانت مسيرته الفنية حافلة بالعديد من النجاحات في مجالات الفن كافة، وبلغ رصيده الفني 323 عملًا فنيًا، وكان للمسرح نصيب الأسد في شهرته خاصة عندما جسد شخصية ناظر المدرسة في مسرحية مدرسة المشاغبين والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية، ثم قدم بعدها شخصية رمضان السكري الأب في مسرحية العيال كبرت التي تعد من الأعمال المسرحية الخالدة.

وقدن الراحل نحوًا من 90 مسلسلا منها «رأفت الهجان، من الذي لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت، بوابة الحلواني، حياة الجوهري، يتربى في عزو، وعباس الأبيض».