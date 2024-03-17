الإذاعية بسنت بكر: الراحل حسن مصطفى كوميديان من العيار الثقيل

قالت الإعلامية بسنت بكر، إن الفنان حسن مصطفى كوميديان من العيار الثقيل، فهو يستطيع ببساطة إدخال الضحكة بأبسط الكلمات، دون افتعال أو استظراف.

حسن مصطفى ينتمي إلى مدرسة نجيب الريحاني

وأضافت «بكر»، خلال تقديمها برنامج «الظرفاء»، عبر الراديو 9090، أن حسن مصطفى ينتمي إلى مدرسة نجيب الريحاني في الكوميديا، إذ يُضحك عن طريق الفكرة ومعنى المشهد والموقف الذي يقدمه داخل المشهد والشخصية.

وتابعت: «الغريب في حسن مصطفى أنه لم يكن والد يونس شلبي في مدرسة المشاغبين فقط، ولا والد العيال الذين كبروا في العيال كبرت أبدا، ولكن والدنا كلنا، وارتبطنا به وبفكرة الأب والبيت المصري».

حسن مصطفى عاشق للغة العربية وبرع فيها

وواصلت: «الذين لا يعرفون كثيرًا عن حسن مصطفى، فأنه يعشق اللغة العربية وبرع فيها للغاية، ويحب أن يتحدث بالفصحى، كما أنه بحسب وصفه يقول على العربية: أشربها كالماء وأتنفسها كالهواء».

واستكملت: «عندما اشترى والده حينما كان صغيرًا الراديو، أحب حسن مصطفى برنامج حديث الأربعاء لعميد الأدب العربية الدكتور طه حسين، ورتب القدر له مقابلة مع المخرج الكبير نور الدمرداش، الذي أخرج وقتها مسرحية لنجم الكوميديا إسماعيل يس في مسرحه، كما رتب له القدر مقابلة مع المخرج الراحل السيد بدير، وساعد المخرجين حسن مصطفى لدخول عالم الفن».