عمرو الليثي يفاجئ عمال صالات حسن مصطفى بجوائز مالية

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع على فضائية «الحياة»، مجموعة من العمال بمجمع صالات حسن مصطفى الدولي لكرة اليد والألعاب الرياضية في مدينة السادس من أكتوبر.

وقابل الإعلامي العمال وتحدث معهم عن تفاصيل عملهم وعدد أبنائهم وعما يتمنون لأبنائهم.

وقدم خلال لقائه فوزاير والذي يفاجأ فيها العمال ببعض الأسئلة ويمنحهم جوائز مالية، لإجاباتهم على أسئلته بعضها فنية والبعض الآخر ثقافية.

وكان السؤال الأول، من هي بطلة فيلم «معشوقة الجماهير»، فأجاب أحد العمال: «شادية»، فأعطاه جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

وكان السؤال الثاني، ما هو الشيء الذي يتحدث ولا يملك لسان؟، فأجاب أحد العمال: «التليفزيون»، وحصل على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

أما عن السؤال الثالث، ما هي الفاكهة التي لونها مشابه لاسمها؟، فرد أحد العاملين قائلًا: «القشطة»، فرد عمرو الليثي قائلًا: «دانت اللي قشطة»، فردت إحدى العاملات: «البرتقال»، وحصلت على جائزة مادية قدرها 2000 جنيه.

وكان السؤال الأخير ما هو النادي المسمى بـ«نادي الدراويش»، فأجاب عامل وعاملة معًا: «الإسماعيلي»، فتقاسما الجائزة وقدرها 2000 جنيه.