طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات

كمونية اللحم المصرية من الأكلات المفضلة للكثيرين؛ خاصة لمحبي الكمون، لما تتميز به من مذاق لذيذ شهي ورائحة مميزة، وهي من الأطعمة الدسمة الملائمة للولائم والعزومات؛ لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الكمونية المصرية بخطوات سهلة في البيت.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الكمونية المصرية خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، كالتالي:

طريقة عمل الكمونية المصرية

مقادير عمل الكمونية:

½ كيلو جرام من اللحم مقطع الى مكعبات صغيرة، ويفضل أن يكون لحم ضاني أو لحم يحتوي على نسبة متوسطة من الدهون.

1 ملعقة كبيرة من الكمون المحمص والمطحون.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

5 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

معلقة سمن كبيرة.

ورق لورا مقدار ورقتين أو ثلاث ورقات.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكمونية المصرية