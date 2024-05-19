طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات
كتب:
آية الله الجافي
12:17 م | الأحد 19 مايو 2024
طريقة عمل الكمونية المصرية
كمونية اللحم المصرية من الأكلات المفضلة للكثيرين؛ خاصة لمحبي الكمون، لما تتميز به من مذاق لذيذ شهي ورائحة مميزة، وهي من الأطعمة الدسمة الملائمة للولائم والعزومات؛ لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الكمونية المصرية بخطوات سهلة في البيت.
وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الكمونية المصرية خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، كالتالي:
طريقة عمل الكمونية المصرية
مقادير عمل الكمونية:
- ½ كيلو جرام من اللحم مقطع الى مكعبات صغيرة، ويفضل أن يكون لحم ضاني أو لحم يحتوي على نسبة متوسطة من الدهون.
- 1 ملعقة كبيرة من الكمون المحمص والمطحون.
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
- 5 فصوص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- معلقة سمن كبيرة.
- ورق لورا مقدار ورقتين أو ثلاث ورقات.
- ملح وفلفل حسب الرغبة.
طريقة تحضير الكمونية المصرية
- سخني ملعقة كبيرة من السمن في وعاء عميق حتى تذوب تماما.
- غطي مكعبات اللحم في الدقيق ثم حمريها في السمن حتى يصبح لونها ذهبي من الخارج.
- ضيفي البصل والثوم والفلفل الأسود وورق اللورا.
- اتركيها على نار هادئة جدا حتى تنزل مائها وتنضج فيه مع ضرورة مراقبتها على فترات متقاربة حتى لا تفقد كل الماء الموجود بها وتجف من الأسفل.
- ضيفي الملح والكمون قبل نضوخها ثم اتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم اطفئي النار.
- يمكنك تقديم الكمونية المصرية مع الأرز الأبيض أو مع الأرز بالشعرية.