عاجل.. انخفاض كبير في سعر كيلو اللحم البقري «قائم» قبل عيد الأضحى

سجل سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم الاثنين 29-4-2024 في أسواق الماشية، تراجعا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ سعرالكيلو قائم نحو 160 جنيها، بينما وصل سعر كيلو اللحم الضاني نحو 200 جنيه، وفقا لعصام عبد الجليل أحد الجزارين وعضو شعبة القصابين.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

وأكد عصام عبدالجليل، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كيلو اللحم البقري قائم شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة بعد انخفاض أسعار الأعلاف نتيجة الإفراجات الجمركية التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة وإطلاق العديد من المبادرات لخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقعا تراجع جديد في أسعار اللحوم والماشية قبل عيد الأضحى.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية

وشهدت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية، تراجعا ملحوظا اقترب من 55 جنيها؛ ليسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 364 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

تراجع سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق بنحو 20.5 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 390 جنيها.

انخفض سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق بنحو 32 جنيها، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 377 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعا اليوم في الأسواق بنحو 53 جنيها ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 364 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

شهد سعر كيلو اللحم الكندوز كبير، استقرارا في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 343 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 388 جنيها.

استقر سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 416 جنيها.

وبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق نحو 373 جنيها.