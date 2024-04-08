أسرع طريقة لتسوية اللحم بدون حلة ضغط.. مكون لا يخلو منه مطبخك

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك تهتم الأمهات بمعرفة طرق تسوية سريعة للحمة، إذ لا يتوفر لدى البعض حلة الضغط ويمكن بمكون فقط تسريع تسوية اللحمة وفق موق«coockist»، والتي لا تأخذ دقائق وهو مكون غير السكر الذي اعتادت ربات البيوت على إضافته للتسريع من عملية النضج، فما هو المكون السحري لتسوية اللحم بسرعة؟

طريقة تسوية اللحمة بسرعة

ولسرعة تسوية اللحم بسرعة يمكك إضافة الخل إلى مرق اللحم أثناء طهيه، فهو يتمتع بقدرة عالية على التسوية، ونستعرض طريقة تسوية اللحم على النحو التالي:

اخلطي كافة المكونات من بصل ولحمة وتوابل خاصة باللحوم والملح.

ضعي الخليط في إناء على النار مع استمرار التقليب.

اتركي اللحمة حتى تنضج من الخارج والداخل جيدا.

استمري في التقليب حتى تصل اللحمة إلى اللون المستحب لديك.

بعدها سوف تجدي اللحمة جاهزة على الفور وستجدها مستوية.

يمكنك إضافة القليل من الماء عند الحاجة لذلك.

طريقة استخدام الخل لتسوية اللحمة سريعا

ومن خلال الخل يمكنك أن تسوي اللحم بشكل سريع دون الحاجة إلى حلة الضغط باستخدم خل الطعام، وهذه الطريقة تتمثل في الآتي:

قومي بتنظيف اللحمة جيدا باستخدام الخل والذي سوف يساعد في تسوية اللحمة سريعا.

ضعي كمية ملعقتين من الخل في الإناء المخصص لتسوية اللحم.

يساعد الخل على تسوية اللحم بشكل سريع دون الحاجة للانتظار وقت طويل.

يمكنك إضافة كمية قليلة من السكر مما يساعد في سرعة تجهيز اللحم.

الوقت المتاح للحوم في حلة الضغط

يحتاج تسوية كيلو لحم العجل في حلة الضغط إلى 20 دقيقة حتى ينضج؛ ويجب مراعاة أن تكون قطع اللحم متساوية في الحجم تقريبا، حتى تنضج جميعها في ذات الوقت.

فيما يحتاج لحم الجمل في حلة الضغط العادية من 40 دقيقة إلى 60 حتى تمام النضج.

بينما يحتاج كيلو لحم الخروف في قدر الضغط الكهربائي إلى 35 دقيقة حتى ينضج؛ وبعد أن ينتهي الوقت يُفتح صمام الضغط يدويًا للتخلّص من بخار الماء في الداخل.