«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن اهتمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك بعنوان «رئيس الوزراء: إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها توطين الصناعة».

إصلاح المسار الاقتصادي في عدة قطاعات

إضافة إلى ملف استثمارات البنك الأوروبي في مصر، بعنوان «12 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر»، وايضا ملف التدفقات النقدية منذ قرار تحرير سعر الصرف بعنوان «20 مليار دولار تدفقات نقدية على مصر منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه»، إضافة إلى ملف بعنون «مذكرة تفاهم بين (أبدأ) ومجموعة (وطن أول) السعودية لدعم التحول الرقمي»، وأخيرًا ملف بعنوان «الزراعة: توجيهات رئاسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء».

الدولة المصرية أصبح لديها واقع اقتصادي مختلف

وأكد زكي القاضي الكاتب الصحفي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، على أن الدولة المصرية خلال الـ10 أعوام الماضية، أصبح لديها واقع اقتصادي مختلف ظهر في حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بانتقاله من محافظة بني سويف إلى المتحف المصري الكبير في غضون ساعة واحدة، لافتا أنّ أصبح هناك بنية تحتية وشراكات ومصانع أدت إلى وصولنا لهذا الواقع الإيجابي المختلف، وهو ما يُزيد ثقة المؤسسات الدولية بالدولة المصرية.