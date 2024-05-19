وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية يزور ليبيا لبحث فرص الاستثمار

عقد وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية وممثلي إدارة الغرفة التجارية المصرية، عدد من اللقاءات الثنائية مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، خلال اليومين الماضيين في عدد من المدن الليبية منها مصراتة، وطرابلس وبنغازي لبحث فرص التعاون بين الجانبين.

الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر وليبيا

وتبادل أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية خلال الزيارة وجهات النظر والرؤى حول الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر وليبيا خلال لقائهم مع أعضاء الغرفة التجارية الليبية برئاسة محمد الرعيض، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية للتجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، بحضور تامر حفني، سفير مصر في ليبيا، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية في ليبيا.

وناقش الوفد التجاري المصري الذي ضم عدد من الشركات الرائدة لرجال الأعمال، ونظرائهم من رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في لبييا، مجموعة من الملفات المشتركة التي تسهم في فتح أفاق استثمارية وتجارية جديدة، إلى جانب بحث سبل تيسير التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التجارية.

فرص التعاون في مجال الاستثمار

وقدم المهندس هاني أبو السعد رئيس لجنة الإسكان، الشكر نيابة عن محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور كل من المهندس شامل النعماني، والمهندس هشام أبو يوسف، والمهندس شريف عبدالمعطي أعضاء الجمعية.

وقال إن هذه الزيارة هدفها استطلاعي لبحث فرص التعاون في مجال الاستثمار في بين مصر وليبيا وخاصة في مجال المقاولات والاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة.

وزار الوفد المصري هيئة الاستثمار في بني غازي، وعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء تسهيلات الاستثمار في ليبيا، مقدما شرحا لقانون الاستثمار والحوافز المطروحة للمستثمرين سواء استثمار حر مباشر أو بوجود ائتلاف مع شركة ليبية، كما أجرى الوفد زيارات ميدانية لعدد من الشركات الليبية الخاصة القابضة في عدد من المجالات، واتفقوا بشكل مبدئي على تشجيع وتسهيل سبل التعاون لتنمية البلدين.