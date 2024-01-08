رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اتحادات مصر وتونس وليبيا تتعاون لنشر لعبة «الميني فوتبول» في الوطن العربي

كتب:

حمدي عبد الله
04:57 ص | الإثنين 08 يناير 2024
جانب من حفل التوقيع

جانب من حفل التوقيع

وقعت اتحادات مصر وتونس وليبيا بروتوكولات تعاون، برعاية الاتحاد العربي للميني فوتبول، بهدف نشر اللعبة في البلاد العربية وإقامة المزيد من البطولات العربية والدولية.

تعاون بين اتحادات مصر وتونس وليبيا للميني فوتبول

وقال أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى توقيع بروتوكولات تعاون بين اتحادات مصر وتونس وليبيا، إذ وقع الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول، برئاسة مفتاح أعنيبة، والاتحاد التونسي للميني فوتبول، برئاسة محمد بن عبد الله، والاتحاد المصري للميني فوتبول.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي، أن البروتوكولات نصت على تفعيل تعاون مشترك على مستوى تبادل الخبرات والمعسكرات على مستوى الأندية والمنتخبات، وتبادل الزيارات، وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين والمراقبين والإداريين تحت رعاية الاتحاد العربي، وتسخير كل إمكانيات الاتحادات لخدمة شبابنا العربي.

وتابع أن حفل التوقيع أقيم على هامش حضور نهائيات بطولة كأس ليبيا للميني فوتبول بمدينة زليتن، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول. 

  

 

اقرأ المزيد:

رئيس الاتحاد المصري لـ ميني فوتبول: سأتقدم بملف استضافة كأس العالم للسيدات 2024

منطقة المنيا لـ"ميني فوتبول" تبحث خطة نشر اللعبة في مراكز الشباب

اجتماع تحضيري تمهيدا لتدشين منطقة المنيا لـ"ميني فوتبول"

بعد الإعلان عن قرعة "ميني فوتبول" في مصر.. ماذا تعرف عنها؟
بقلم حمدي عبد الله