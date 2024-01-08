اتحادات مصر وتونس وليبيا تتعاون لنشر لعبة «الميني فوتبول» في الوطن العربي

وقعت اتحادات مصر وتونس وليبيا بروتوكولات تعاون، برعاية الاتحاد العربي للميني فوتبول، بهدف نشر اللعبة في البلاد العربية وإقامة المزيد من البطولات العربية والدولية.

تعاون بين اتحادات مصر وتونس وليبيا للميني فوتبول

وقال أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى توقيع بروتوكولات تعاون بين اتحادات مصر وتونس وليبيا، إذ وقع الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول، برئاسة مفتاح أعنيبة، والاتحاد التونسي للميني فوتبول، برئاسة محمد بن عبد الله، والاتحاد المصري للميني فوتبول.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي، أن البروتوكولات نصت على تفعيل تعاون مشترك على مستوى تبادل الخبرات والمعسكرات على مستوى الأندية والمنتخبات، وتبادل الزيارات، وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين والمراقبين والإداريين تحت رعاية الاتحاد العربي، وتسخير كل إمكانيات الاتحادات لخدمة شبابنا العربي.

وتابع أن حفل التوقيع أقيم على هامش حضور نهائيات بطولة كأس ليبيا للميني فوتبول بمدينة زليتن، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول.