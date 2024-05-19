«الأرصاد»: أجواء مائلة للحرارة ليلا.. والعظمى في الصعيد تسجل 45 درجة

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة، وسجلت القاهرة أمس 39 درجة مئوية، بينما تراوت درجات الحرارة في محافظات الصعيد بين و43 و44 درجة.

استمرار الموجة الحارة على مدار الأسبوع

وأضاف «القياتي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ الخرائط تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن قيم الحرارة طوال هذا الأسبوع ستكون على القاهرة في حدود 37 إلى 39 درجة مئوية، وتستمر ما بين 43 و45 على محافظات جنوب الصعيد.

أجواء مائلة للحرارة ليلا

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «السواحل الشمالية لها نصيب كبير من هذا الارتفاع، وتصل درجات الحرارة هناك إلى 36 درجة مئوية، كما أن قيم الحرارة خلال ساعات النهار أثرت على قيم الحرارة ليلا، ففي الليل بدأنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة نسبيا وأجواء من معتدلة إلى مائلة للحرارة ليلا، والصغرى على القاهرة الكبرى سجلت 24 درجة مئوية بعدما كانت تسجل الليالي الماضية في حدود 16 إلى 18 درجة».