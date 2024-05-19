«الأرصاد» تحذر سكان الصعيد من طقس اليوم: العظمى تسجل 45 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، سكان محافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد من استمرار الطقس الشديد الحرارة اليوم، مع استمرار ارتفاع قيم الحرارة العظمي بين درجة ودرجتين عن الحرارة المسجلة أمس السبت، وتصل ذروة الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

طقس مشمس وحرارة شديدة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة على جميع محافظات جنوب البلاد بدء من مدن ومحافظات شمال الصعيد إلى جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، وتتراوح قيم الحرارة العظمى بين 41 و45 درجة مئوية، مع استمرار تأثير نشاط الرياح الشمالية الشرقية القادمة من صحراء الجزيرة العربية التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات شمال وسط الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة على الفيوم والمنيا وشمال ووسط الصعيد جنوب سيناء وفقا للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

الفيوم: العظمى 41 الصغرى 21

بني سويف: العظمى 41 الصغرى 21

المنيا: العظمى 41 الصغرى 22

أسيوط: العظمى 42 الصغرى 22

سوهاج: العظمى 43 الصغرى 23

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 44 الصغرى 24

الأقصر: العظمى 45 الصغرى 24

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 44 الصغرى 22

أبو سمبل: العظمى 45 الصغرى 24.