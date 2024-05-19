«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد وسيناء

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من زيادة سرعة نشاط الرياح الشمالية الشرقية في حالة الطقس اليوم، والتي قد تصبح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق والطرق المفتوحة جنوب البلاد.

نشاط للرياح على القاهرة والمحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية أحيانا تتراوح سرعاتها بين 37 و38 كيلومترا في الساعة، وذلك على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، جنوب سيناء، الصحراء الغربية، شمال الصعيد، وقد تصبح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على الطرق الصحراوية والسريعة.

سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات

ونوضح في السطور التالية سرعات الرياح على القاهرة والمحافظات اليوم:

- سرعات الرياح اليوم على محافظة القاهرة الكبري 30 كيلومترا في الساعة، كما يسود طقس مشمس.

- سرعات الرياح الشمالية الشرقية اليوم على محافظات جنوب الوجه البحري، بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، كما يسود طقس مشمس.

- سرعات الرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، بسرعة 26 كيلومترا في الساعة، ويسود طقس مشمس.

- سرعات الرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن، بسرعة 26 كيلومترا في الساعة، ويسود طقس مشمس.

- سرعات الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، 38 كيلومترا في الساعة مثيرة للرمال والأتربة احيانا، ويسود طقس مشمس.

- سرعات الرياح على محافظات شمال ووسط الصعيد، 38 كيلومترا في الساعة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، ويسود طقس مشمس.

- سرعات الرياح على محافظات جنوب الصعيد 32 كيلومترا في الساعة، مثيرة للرمال والأتربة احيانا، ويسود طقس مشمس.