موعد وطريقة معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. باق أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة رابط أرقام جلوس الثانوية العامة، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال الأيام المقبلة، استعدادا لامتحانات نهاية العام.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وأكدت الوزارة أنه سيجرى إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة عبر هذا الرابط خلال الأيام المقبلة، على أن يجرى تسليمها لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس نهاية شهر مايو الجاري.

محظورات وتعليمات للطلاب على أرقام الجلوس

وأضافت الوزارة أن أرقام الجلوس ستتضمن تعليمات خاصة للطلاب والمحظورات بامتحانات الثانوية العامة 2024، التي يجب الابتعاد عنها، بحيث يكون على دراية كاملة بما قد يتعرض له من عقوبات في حال ارتكب أي مخالفة.

ووجهت الوزارة تعليمات مهمة بشأن طريقة كتابة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2024 من خلال فيديو توضيحي لطريقة الكتابة، وتظليل الدوائر، مشددة على ضرورة تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح، وفق ما هو مدون ببطاقة رقم الجلوس، ولا يكتفي الطالب بكتابة الرقم فقط دون تظليل.