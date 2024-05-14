موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للطلاب.. باق أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، في نهاية شهر مايو الجاري، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في يوم 22 من شهر يونيو المُقبل، وذلك للمواد الأساسية، أما بالنسبة للمواد التي لا تُضاف للمجموع ستبدأ في 10 من الشهر نفسه.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وسيتم تسليم الطلاب أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في يوم 22 من شهر يونيو المُقبل وذلك للمواد الأساسية، أما بالنسبة للمواد التي لا تُضاف للمجموع ستبدأ في 10 من الشهر نفسه.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المواد التي لا تُضاف للمجموع، تبدأ بمادة التربية الوطنية والتربية الدينية، ويوم 12 من الشهر نفسه مادة الاقتصاد والإحصاء.

ويبدأ الطلاب في امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحي، التي تكون من يوم 15 حتى 20 من ذات الشهر 2024.