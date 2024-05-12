هل تلقيت لقاح «أسترازينيكا» وتشعر بالقلق من الجلطات؟.. هذه النصائح تطمئنك

أكثر من 3 مليارات جرعة من لقاح «فاكسيفريا»، وزعتها شركة «أسترازينيكا»، منذ الأيام الأولى، التي دعت فيها الدول مواطنيها لتلقي لقاحات الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا، قبل أن تعاود الشركة الاعتراف بأن لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» قد يسبب آثارًا جانبية نادرة، مثل جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية، بعد 3 سنوات من التطعيم.

اعترافات شركة أسترازينيكا، باتت تُترجم لتساؤلات ممزوجة بالقلق والخوف، لمن تلقوا اللقاح، حتى خرجت منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية؛ لترد وتوضح الأمر.

حالة من الذعر، سيطرت على الكثير ممن تلقوا اللقاح، حتى خرجت وزارة الصحة المصرية، مؤكدة إن حدوث هذه الآثار، مثل التجلط التي وصفته بالعرض الجانبي للتطعيمات، نادر الحدوث ومعروف منذ عام 2021، فكان بمعدل 3 حالات لكل مليون مُطعم.

أخذت لقاح «أسترازينيكا».. ما الذي يتوجب فعله؟

أسئلة كثيرة تدور في أذهان الملايين الذين تلقوا الجرعات، خاصة عقب اعتراف الشركة، فما الذي عليهم فعله، وهل هم عُرضة للإصابة بالآثار الجانبية أو متحورات الفيروس.

تعليقًا على ذلك، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ حدوث التجلط أو انخفاض الصفائح الدموية، أمر نادر الحدوث، وإذا حدثت ستظهر لدى المُطعمين خلال الأيام أو الأسابيع الأولى من تلقي اللقاح، وليس بعد سنوات.

وأضاف «الحداد» أن المُطعم، إذ ظهرت عليه بعض الأعراض مثل الدوخة، الصداع، أو الألم، عليه التواصل بالطبيب، ولكن ليس هناك فرصة لظهورها بعد سنوات، متابعًا: «اللي تطعموا زمان، خلاص محدش ياخد أسبرين أو حقن سيولة، لأنه مفيش ضرر أو قلق».

في السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه لا يوجد هناك أمورًا أو نصائح على المُطعمين فعلها، خاصة وأنهم تلقوا التطعيم منذ فترات بعيدة، وأن هذه الأعراض نادرة الحدوث، مؤكدًا أن لقاح «أسترازينيكا» آمن الاستخدام، وأن آثاره الجانبية نادرة الحدوث، خاصة وأنه تمت الموافقة عليه من قبل هيئات الدواء العالمية.