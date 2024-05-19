«إكسترا نيوز» ترصد ردود الفعل حول الرصيف العائم على شواطئ غزة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا عن ردود الفعل حول الرصيف العائم على شواطئ غزة.

وقال الإعلامي عمرو شهاب خلال التقرير: «بنهاية الأسبوع الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة؛ ليكون طريقا يتم من خلاله ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، ذلك الإعلان أثار العديد من ردود الفعل المتباينة».

وأضاف: «منظمات الإغاثة العالمية العاملة داخل قطاع غزة ومع ترحيبها بإنشاء الرصيف باعتباره نافذة جديدة لإدخال المساعدات إلى القطاع لكنها جميعا أكدت أن ذلك لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية التي أغلقتها قوات الاحتلال، مشددة على أن النقل عبر المعابر البرية يظل الطريقة الأنجح والأسرع لإيصال أكبر كمية من المساعدات للمدنيين المحاصرين».

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قالت إن إدخال المساعدات إلى غزة يجب ألا يعتمد على رصيف عائم بعيدا عن الأماكن الأكثر إلحاحا داخل القطاع الذي تحاصره إسرائيل، وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن الطرق البرية هي الطريقة الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة لتوصيل المساعدات، داعيا إلى فتح جميع نقاط العبور لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.