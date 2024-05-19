ماذا يحدث للجسم عند النوم في التكييف؟.. 6 أضرار صحية لا تتوقعها

في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، يصبح النوم تحت التكييف أمرا ملحا، ورغم أن البعض يتجنب تلك الخطوة، حتى لا يتعرضون إلى الإصابة بالأمراض المختلفة، فإن تخطي الحرارة 40 درجة، يجعلهم يستسلمون في النهاية، لكن يبقى السؤال الشائع في الوقت الحالي: ماذا يحدث للجسم عند النوم في التكييف؟ والذي يجيب عنه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن».

ماذا يحدث للجسم عند النوم في التكييف؟

يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن»، في إطار إجابته على سؤال التكييف؟ إن له أضرار كثيرة بالنسبة لمريض الحساسية، إذ يشكل التكييف خطرا كبيرا، لأنه في بعض الأحيان يحتوي على عث غبار وفطريات، تسبب ضيق تنفس للمريض، لذا يجب تنظيف التكييف أولًا بأول.

ويضيف «الحداد»، أن البعض يشغل التكييف بشكل خاطئ، على درجات باردة، ويخرج في الطقس الحار بشكل مفاجئ، ما يعرضهم إلى الإصابة بنزلات البرد: «تشغيله ببرودة عالية، والخروج لجو حار، يحدث للجسم صدمة حرارية، والإصابة بنزلة برد بسبب اختلال حرارة الجسم»، لافتا إلى أن الدرجة الأنسب للتكييف 27.

أعرض أخرى نتيجة النوم تحت التكييف

ماذا يحدث للجسم عند النوم تحت التكييف؟ الأمر لا يقتصر على مرضى الحساسية والإصابة بنزلات برد، لكن يتعرض للجسم لأمراض أخرى مثل آلام العضلات والمفاصل، وقلة النوم، والجفاف، ومن بين أضرار النوم تحت التكييف أيضًا، أنّه يسبب وجع الرأس، إذ أن قضاء بعض الوقت في أنظمة تكييف الهواء التي لا يتم صيانتها جيدًا، يمكن أن يصيب الإنسان بالصداع أو حتى الصداع النصفي، بحسب موقع «webmd» العالمي.