أولسان يفشل في تصدر الدوري الكوري بخسارته أمام جانجوون

خسر أولسان أمام جانجوون بهدف دون رد على ملعب «تشان تشون سونجام»، بالجولة الـ13 لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليفشل في تصدر المسابقة.

وسجل ياجو كاريلو لاعب جانجوون، هدف الفوز في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، بتسديدة بقدمه اليسري من خارج منطقة الجزاء من أسيست من زميله كيم يي سيوك، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس أولسان، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية بمشواره ببطولة الدوري.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد أولسان عند النقطة 24 بالمركز الثالث، فيما ارتفع رصيد جانجوون، إلى النقطة 19 بالمركز الرابع

فوز جونبك على جوانججو

وفي مباراة أخرى، فاز جونبك على نظيره جوانججو بثلاثية نظيفة على ملعب كأس العالم بجوانججو، بالجولة الـ13 لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم«كيه 1»، ليرتفع رصيد الأول إلى نقطة بالمركز، فيما جاء الثاني بالترتيب.

واحرز أهداف جونبك الكوري الجنوبي، كل من سونج مين كيو، في الدقيقة 28، وجيون بيونج كوان هدفين في الدقيقتين 31، و47.