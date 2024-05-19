أولسان يحل ضيفا على جانجوون ويحلم بتصدر دوري «كيه 1» الكوري

يحل أولسان ضيفا على نظيره جانجوون على ملعب «تشان تشون سونجام»، بالجولة الـ13 لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق أولسان الكوري الجنوبي، مباراة، جانجوون، بخسارة أمام بنتيجة 1-2 على ملعب «»، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ8، ليحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر بوهانج ستيلرز بـ«25 نقطة».

تعادل إيجابي بين جانجوون وهانا سيتيزن

وفي المقابل، يخوض جانجوون، بتعادل إيجابي مع نظيره دايجون هانا سيتيزن بنتيجة 3-3، على ملعب «تشان تشون سونجام»، بالجولة الـ12، ليحتل المركز السادس في بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1» برصيد 16 نقطة.

ويواصل فريق بوهانج ستيلرز، تصدره لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي جيمتشون سانجمو، صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط 25 نقطة.