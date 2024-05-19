فيلم عالماشي يحقق 40 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

يواصل فيلم عالماشي للفنان علي ربيع تذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وذلك بعد منافسة قوية نتيجة طرح عدد من الأفلام.

فيلم عالماشي فى المركز الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ فيلم عالماشي يواصل تذيل قائمة الإيرادات يوم أمس السبت الموافق 18 مايو حيث حقق إيرادات بلغت 40 ألف جنيه فقط لا غير.

يذكر أنَّ فيلم عالماشي يشارك فيه عددًا من الفنانين من بينهم علي ربيع وآية سماحة ومحمد رضوان وكريم عفيفي وصلاح عبدالله ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيرى.

وينافس فيلم عالماشي للفنان على ربيع في دور العرض السينمائية بجانب عدد آخر من الأفلام من بينها فيلم السرب لأحمد السقا وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وفيلم شقو لعمرو يوسف.