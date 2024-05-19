رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم عالماشي يحقق 40 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

كتب:

بسمة شطا
02:22 م | الأحد 19 مايو 2024
فيلم عالماشي

فيلم عالماشي

يواصل فيلم عالماشي للفنان علي ربيع تذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وذلك بعد منافسة قوية نتيجة طرح عدد من الأفلام.

فيلم عالماشي فى المركز الأخير 

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ فيلم عالماشي يواصل تذيل قائمة الإيرادات يوم أمس السبت الموافق 18 مايو حيث حقق إيرادات بلغت 40 ألف جنيه فقط لا غير.

يذكر أنَّ فيلم عالماشي يشارك فيه عددًا من الفنانين من بينهم علي ربيع وآية سماحة ومحمد رضوان وكريم عفيفي وصلاح عبدالله ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيرى.

وينافس فيلم عالماشي للفنان على ربيع في دور العرض السينمائية بجانب عدد آخر من الأفلام من بينها فيلم السرب لأحمد السقا وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وفيلم شقو لعمرو يوسف.

اقرأ المزيد:

فيلم عالماشي يحتل المركز الرابع في السينما.. حقق 44 ألف جنيه خلال يوم

فيلم عالماشي لـ علي ربيع يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر

فيلم عالماشي احتل المرتبة الرابعة وحقق أمس 48 ألف جنيه فقط

فيلم عالماشي لـ علي ربيع يتذيل قائمة الإيرادات في السينما
بقلم بسمة شطا