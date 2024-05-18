فيلم عالماشي لـ علي ربيع يتذيل قائمة الإيرادات في السينما

يواصل فيلم عالماشي الذي يقدمه الفنان علي ربيع في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، تذيل قائمة الإيرادات وسط المنافسة القوية مع عدد من الأعمال السينمائية.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم عالماشي للفنان علي ربيع جاء يوم أمس الجمعة، في المركز الأخير في شباك التذاكر بإيرادات بلغت 58 ألف جنيه فقط لا غير.

يذكر أن فيلم عالماشي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عفيفي وصلاح عبد الله وأية سماحة ومحمد رضوان وانتصار ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وينافس فيلم عالماشي في دور العرض السينمائية وسط عدد من الأفلام منها السرب لأحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وشقو لعمرو يوسف.